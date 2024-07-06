Эмболо забил впервые с первого тура Евро-2024

Вечером субботы в четвертьфинальном очном матче встречаются сборные Англии и Швейцарии. Счёт открыт был лишь после 70-й минуты, автором гола стал форвард швейцарской сборной Брель Эмболо.

Любопытно, что это второй гол Эмболо на этом Евро. Первый он забил ещё 15 июня, тогда швейцарцы встречались против сборной Венгрии (3:1) в рамках первого тура группового этапа. Эмболо забил тогда третий гол швейцарской команды. Далее в трёх матчах подряд Эмболо не удавалось забить.

Текстовую трансляцию встречи матча сборных Англии и Швейцарии проводит наш портал. К 80-й минуте швейцарцы ведут, 1:0!