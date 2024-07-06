Эмболо открыл счёт в матче со сборной Англии

Сборные Англии и Швейцарии медленно, но уверенно тянули ход матча 1/4 финала Евро-2024 к нулям по итогу основного времени, нанеся суммарно всего один удар в створ. На 75-й минуте номинальные гости провели результативную атаку и взбодрили ход игры. Мяч оказался на правом краю штрафной, прострел оттуда к дальней штанге, небольшой рикошет от защитника, и Брель Эмболо внес мяч в сетку.

0:1 на табло. Победитель этой пары далее сыграет против Нидерландов или Турции. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.