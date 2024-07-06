Гранат: «В матче Испании и Франции жду обычной игры на вылет»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат порассуждал о первом четвертьфинальном матче Евро-2024. В нём сойдутся сборные Испании и Франции.

«Я жду обычной игры на вылет. Не думаю, что Испания и Франция сыграют открыто. Единственное, если в начале матча кто-то откроет счет, то игра раскроется. Жду матч, похожий на четвертьфиналы», - говорит Гранат для Sport24.

Напомним, что сборная Испании в дополнительное время смогла обыграть сборную Германии в очном четвертьфинальном поединке – 2:1. Французы обыграли сборную Португалии в рамках своего четвертьфинала лишь в серии пенальти.

Прямо сейчас проходит третий четвертьфинальный матч на этом Евро, сошлись в Дюссельдорфе сборные Англии и Швейцарии. Наш портал проводит текстовую трансляцию поединка.