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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия и Швейцария завершили первый тайм без попаданий в створ ворот

06 Июля 2024 • 19:58 Комментировать
Англия
1:1
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.05
перерыв

Сборные Англии и Швейцарии в субботу вечером разыгрывают третий билет в четвертьфинал чемпионата Европы. После первой 45-минутки на табло горят два нуля. Стоит отметить, что англичане и швейцарцы пока даже ни разу не попали в створ ворот.

Если говорить об общем количестве ударов, то Англия нанесла 5 ударов, а Швейцария – всего 1. При этом попасть в рамку игрокам пока не удавалось, что не может не огорчать нейтральных любителей футбола.

Следить за вторым таймом матча сборных Англии и Швейцарии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что в пятницу полуфиналистами Евро-2024 стали Испания и Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Швейцарии

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