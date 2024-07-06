Англия и Швейцария завершили первый тайм без попаданий в створ ворот

Сборные Англии и Швейцарии в субботу вечером разыгрывают третий билет в четвертьфинал чемпионата Европы. После первой 45-минутки на табло горят два нуля. Стоит отметить, что англичане и швейцарцы пока даже ни разу не попали в створ ворот.

Если говорить об общем количестве ударов, то Англия нанесла 5 ударов, а Швейцария – всего 1. При этом попасть в рамку игрокам пока не удавалось, что не может не огорчать нейтральных любителей футбола.

Следить за вторым таймом матча сборных Англии и Швейцарии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что в пятницу полуфиналистами Евро-2024 стали Испания и Франция.