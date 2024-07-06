Канчельскис назвал трагедией вылет сборной Германии с Евро-2024

Андрей Канчельскис, в прошлом известный российский футболист, дал свой комментарий о выступлении сборной Германии на Евро-2024.

- Для сборной Германии вылет с домашнего чемпионата Европы - это трагедия! Но это футбол, хотя разочарование за немцев есть. Я думаю, что победитель из этой пары, а это испанцы дойдут до финала Евро, - передаёт слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, коллектив Юлиана Нагельсманна 5 июля встречался с Испанией, основное время встречи завершилось вничью, а в дополнительное время испанцы забили в концовке второго овертайма и вырвали победу со счётом 2:1.