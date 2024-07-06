Сборные Англии и Швейцарии не забили голов в первом тайме четвертьфинальной игры

Вечером субботы проходит третий по счёту четвертьфинальный матч на Евро-2024. Встречаются в Дюссельдорфе сборные Англии и Швейцарии. По итогу первого тайма при доминировании территориальном сборной Англии команды голов друг другу забить не смогли – 0:0.

Напомним, что по итогу вчерашнего игрового дня сформировалась первая пара полуфиналистов, её составили команды Испании и Франции. Победитель игры сборных Англии и Швейцарии сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерландцы – Турция.

Текстовая трансляция игры Англия – Швейцария – у нас на портале.