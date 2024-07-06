Саутгейту покорилась отметка в 100 матчей со сборной Англии

В субботу вечером в третьем четвертьфинале чемпионата Европы - 2024 сражаются национальные сборные Англии и Швейцарии. Для Гарета Саутгейта это 100-й матч в качестве главного тренера «трёх львов». Чтобы покорить эту отметку, специалисту понадобилось почти восемь лет – Саутгейт тренирует английскую национальную команду с конца сентября 2016 года.

Следить за матчем сборных Англии и Швейцарии можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Победитель этого противостояния в полуфинале Евро-2024 сыграет либо против Нидерландов, либо против Турции.