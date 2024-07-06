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Чемпионат Европы по футболу 2024

Талалаев: «Время приходит и Роналду нужно принимать решения»

06 Июля 2024 • 19:36 Комментировать
Португалия
0:0
Франция

Андрей Талалаев, известный российский специалист, высказался после вылета сборной Португалии с Евро-2024.

Напомним, коллектив Роберто Мартинеса 5 июля встречался с Францией, игра завершилась вничью, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки французской сборной.

- Большего ожидал от португальцев. Криштиану Роналду? Время приходит и нужно принимать решения! Португалия могла бы забить намного больше голов, если бы был профильный центрфорвард. Роналду надо было выпускать обязательно. Он лидер, он тащит за собой команду, он капитан, просто ему надо было дозировать время, - передаёт слова Талалаева «Матч ТВ».

Отметим, что на турнире, проходящем в Германии, Криштиану принял участие во всех пяти играх, однако не смог поразить ворота соперников и отметился только одним ассистом.

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