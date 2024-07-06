Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024

Криштиану Роналду, звезда сборной Португалии, опубликовал сообщение в своих социальных сетях.

- Мы хотели добиться большего на этом турнире, заслуживали большего. Мы благодарны вам за всё, что вы нам дали, и за то, чего мы достигли на данный момент. Уверен, что это наследие будет чтиться на поле, а также за его пределами. Будем развиваться вместе, - написал Роналду в соцсетях.

Напомним, 5 июля португальская команда встречалась с французами в четвертьфинале турнира, основное время матча завершилось вничью (0:0), в дополнительное время голов забито также не было, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки сборной Франции.

Роналду, выступающий за Португалию с 2003 года, на этом Евро сыграл во всех пяти матчах и сделал один ассист на партнёра.