Сёмин назвал только четыре сборные Евро-2024, которые сильнее России

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился своими мыслями об уровне команд на чемпионате Европы.

«На сегодняшнем Евро есть четыре команды, которые по составу, по игре, по своему потенциалу отличаются от других в лучшую сторону. А остальная группа команд, на мой взгляд, не сильнее нашей национальной сборной. Наша сборная, если бы выступала, то могла бы преподнести сюрпризы, набрать очки, а может и вышла бы из группы. Я не вижу большой разницы.

Какие четыре команды? Думаю, каждый знает – Испания, Франция, Англия, Германия. Наверное, так», - сказал Сёмин на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Инсайды от Карпа».