Кроос рассказал, как решил вернуться в сборную Германии

Полузащитник Тони Кроос в пятницу провёл последний матч в профессиональной карьере. Сборная Германии на стадии четвертьфинала Евро-2024 проиграла Испании со счётом 1:2 по итогам 120 минут. На следующий день Кроос сделал публикацию в социальных сетях.

«29 сентября 2023 года. У меня зазвонил телефон. Позвонил Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: «Я не дурак!» Первая мысль в сердце: «Чёрт возьми, да!» Решения принимаются сердцем.

6 июля 2024 года. Первая мысль этим утром: «Я рад, что сделал это». Несмотря на всю печаль и пустоту, возникшую вчера после свистка. Я не ожидал, что за такое короткое время можно получить реальный шанс завоевать трофей. Поэтому я очень горжусь тем, что сделала эта команда!» - написал Кроос.

В продолжении комментария Тони Кроос поблагодарил фанатов и призвал их продолжать поддерживать сборную Германии.