Сборные Англии и Швейцарии объявили составы на четвертьфинал Евро-2024

Третий билет в четвертьфинал чемпионата Европы будут разыгрывать сборные Англии и Швейцарии. Стартовые составы команд на эту игру уже были объявлены, и мы приводим их ниже.

Стартовый состав Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Конса, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.

Стартовый состав Швейцарии: Зоммер, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригес, Варгас, Ндой, Эбишер, Шёр, Ридер.

Матч между сборными Англии и Швейцарии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.