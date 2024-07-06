Прудников предположил, что станет козырем швейцарцев в матче с англичанами

Вечером субботы состоится третий по счёту четвертьфинальный матч Евро-2024. В рамках поединка сойдутся сборные Англии и Швейцарии.

Бывший российский форвард Александр Прудников порассуждал о том, что может стать козырем швейцарской команды в грядущей встрече.

«Все считают Англию фаворитом, а на Швейцарию особо не рассчитывают. Это может замотивировать швейцарцев, и они выиграют. Для победы им вполне может хватить и гола», - говорит Прудников для телеканала «Матч ТВ».

Старт игры сборных Англии и Швейцарии – в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на нашем портале.