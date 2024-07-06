Гасилин: «Саутгейт будет наказан в матче со Швейцарией»

Второй игровой день четвертьфинальных поединков Евро-2024 открывает битва сборных Англии и Швейцарии. Бывший российский футболист Алексей Гасилин уверен, что со швейцарцами англичанам будет крайне тяжело, так как у «трёх львов» отсутствует командная игра.

«У Англии всё отвратительно! Такие футболисты должны играть намного лучше. Смотреть Англию нет никакого удовольствия, командной игры нет. Саутгейт будет наказан за это в матче? Конечно, будет!», - говорит Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом раунде плей-офф швейцарцы уверенно выбили из турнира сборную Италии (2:0). В то время как англичане едва не вылетели от сборной Словакии. Спасли чудо-гол Джуда Беллингема в добавленное время и гол Гарри Кейна в дополнительное.

Текстовая трансляция матча Англия – Швейцария.