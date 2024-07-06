Шикунов считает, что Роналду опоздал с завершением карьеры в сборной Португалии

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Криштиану Роналду чуть-чуть опоздал с завершением карьеры в сборной Португалии. Он мог не ехать на этот чемпионат Европы», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

По мнению специалиста, у португальцев есть футболисты, способные заменить Роналду. Минувший турнир точно не пойдет в плюс Роналду, его будут критиковать, считает Шикунов.

Напомним, сборная Португалии проиграла сборной Франции в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы – 2024.

Добавим, что 39-летний Роналду ни разу не отличился в пяти играх.