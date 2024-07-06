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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стипиди: «Роналду задавил Мартинеса, хотя он пустое место» эксклюзив

06 Июля 2024 • 17:35 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение Португалии от Франции (0:0, по пенальти 3:5) в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года.

- В основное время игра была вообще спящая. Команды взбодрились только в дополнительное время, тогда и появились моменты, туда-сюда. Ну а пенальти, вы понимаете, это лотерея. Со Словенией Диогу Кошта взял три пенальти, а теперь – ни одного. Против испанцев французам очень тяжело придётся. Испания играет на турнире ярко и интересно – сравнить с ней можно разве что Швейцарию.

Неслучайно в сборных Германии, Англии, Испании, Италии, Франции главные тренеры не являются иностранцами. Я представляю, какое величайшее давление идёт со стороны Роналду на тренера португальцев, как он задавил Мартинеса. Период Роналду уже закончился. Ему надо было вовремя уйти из сборной и успокоиться, играть только на клубном уровне. Но он же продолжает оставаться в сборной.

Доходит до смешного. Роналду сам бьёт все штрафные и не позволяет никому из партнёров ничего сделать. Позиционирует себя так, якобы у команды кроме него никого нет. Правильно сказал один журналист из Португалии, что в полном составе они обыграли бы французов, но они играли вдесятером, потому что Роналду сегодня пустое место. Все видели, как он не реализовал в дополнительное время хороший момент с линии вратарской площади? Я уверен, что Роналду играет негативную роль для сборной Португалии, без него было бы лучше, его ресурс уже иссяк, – резюмировал Стипиди.

Криштиану Роналду на Евро-2024 не забил ни одного гола.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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