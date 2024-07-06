Кунде рассказал, почему попросил пробить пенальти

Сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Португалию по пенальти после нулевой ничьей. Один из ударов в серии одиннадцатиметровых исполнил защитник Жюль Кунде. Француз дал комментарий по поводу своего удара.

«Это первый пенальти, который я реализовал с тех пор, как был ещё юным игроком. Я регулярно отрабатываю пенальти на тренировках «Барселоны», мне это нравится. Поэтому я попросил тренера позволить мне исполнить удар», - слова Кунде приводит Mundo Deportivo.

Полуфинальный матч Евро-2024 сборная Франции проведёт во вторник, 9 июля. Соперником команды Дидье Дешама будет сборная Испании.