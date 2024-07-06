Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Стипиди: «Пенальти на Кукурелье – чушь собачья» эксклюзив

06 Июля 2024 • 16:11 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил судейство в четвертьфинале Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 с решающим голом в дополнительное время).

- Матч Испания – Германия называли скрытым финалом. А что это значит? Глупость. Команды выявляли победителя на стадии четвертьфинала. Игра получилась неплохая, достаточно интересная. Единственное, я не понял, почему испанцы, когда оставалось 10-15 минут основного времени, бросили играть и перестали бегать, хотя немцы тогда подраскрылись. Испанцам можно было реализоваться на этом отрезке, но они почему-то начали катать мяч не вперёд, а поперёк и назад. Как говорится, доигрались.

Вчера оба матча чемпионата Европы обслуживали англичане. Я как арбитр понимаю многие вещи, происходящие в футболе. Было устроено так, чтобы судья матча Испания – Германия обязательно поддержал Германию. Невооружённым глазом это видно было. Не поставили пенальти на Кукурелье? Чушь собачья. Никакого пенальти там назначать нельзя было, поэтому даже ВАР не среагировал. Обращусь к высказыванию Талалаева: рука Кукурельи находилась практически за его спиной и только чуть-чуть выглядывала из-за тела в момент касания мяча. Ни о каком пенальти там речи не могло быть.

В начале первого тайма, вы меня извините, должны были за десять минут удалить Крооса. Как говорит один мой товарищ, там были железобетонные жёлтые карточки, но Тейлор ему их не показывал. Во втором тайме Кроосу уже нельзя было не дать карточку, когда он руками завалил соперника, – её показали. Потом в добавленное время Кроос явно нарушил правила почти на линии своей штрафной. Стопроцентный фол. Судья Тейлор не из мальчишек, опытный арбитр, и он понимал, что если ставить штрафной, то надо давать Кроосу вторую жёлтую карточку и всё-таки удалять его. Поэтому Тейлор развёл руками и фол не зафиксировал.

В таких случаях как мы, судьи, говорим? Что одни и те же нарушения трактуются по-разному. У испанцев все подобные фолы окроплялись жёлтой карточкой. У Карвахаля первый эпизод слабо тянул на жёлтую. В концовке он, опытный игрок, сфолил уже специально. В принципе, разницы там не было, он всё равно пропустил бы финал из-за дисквалификации (по жёлтым карточкам или по красной). А почему ко второму дополнительному тайму было добавлено три минуты, но сыграли больше шести, хотя оснований для этого не было? Каждый может говорить что угодно, но для меня очевидно, что судейство было предвзятое, – сказал Стипиди.

В полуфинале Евро-2024 9 июля Испания встретится с Францией.

Пенальти на Кукурелье – чушь собачья?
Да Нет
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Марк Кукурелья ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией В «Спартак» вернулся нападающий из Барселоны Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.07.24 в 19:00
Англия Англия
Швейцария Швейцария
2.17 3.20 3.90
Видео
06.07.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Турция Турция
1.63 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин: «Саутгейт будет наказан в матче со Швейцарией»
17:07 · Чемпионат Европы 2024
Шикунов считает, что Роналду опоздал с завершением карьеры в сборной Португалии
16:21 · Чемпионат Европы 2024
Кунде рассказал, почему попросил пробить пенальти
15:59 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт проведёт 100-й матч у руля сборной Англии
15:53 · Чемпионат Европы 2024
Травмированного Педри пришлось заносить в кадр 1
15:46 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Беллингем – невероятный парень, с которым приятно работать»
15:40 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт высказался о наказании Беллингема
15:31 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн прослезился, говоря о вылете сборной Германии
15:31 · Чемпионат Европы 2024
Кроос извинился перед Педри
15:20 · Чемпионат Европы 2024
Радченко назвал главное преимущество Швейцарии над Англией
15:06 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: «Заменить Крооса будет очень сложно»
14:41 · Чемпионат Европы 2024
Дзюба и Слуцкий назвали вторую пару полуфиналистов Евро-2024
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Смородская: «Роналду не виноват в вылете Португалии, но он и не помог сборной»
14:29 · Чемпионат Европы 2024
Широков: «Сейчас Швейцария может зайти чуть дальше, чем обычно»
14:22 · Чемпионат Европы 2024
Генич предложил ставку на матч Нидерланды - Турция
14:21 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: Португалия зависит от одного человека, который нацелен только на свои рекорды
14:21 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе назвали худшим игроком сборной Франции в матче против Португалии
14:16 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко уверенно назвал победителя матча Нидерланды - Турция
14:14 · Чемпионат Европы 2024
В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024
14:11 · Чемпионат Европы 2024
Деменко ответил, провалился ли Роналду на Евро-2024
14:07 · Чемпионат Европы 2024
Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Англия может выиграть Евро с уродливым футболом»
13:59 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник сборной Франции: «Без разницы, заслужили мы победу или нет»
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой заступился за Роналду
13:52 · Чемпионат Европы 2024
Рубен Диаш высказался о вылете Португалии с Евро-2024
13:44 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко предсказал победителя матча Англия - Швейцария в 1/4 финала Евро
Все новости