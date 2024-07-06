Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил судейство в четвертьфинале Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 с решающим голом в дополнительное время).

- Матч Испания – Германия называли скрытым финалом. А что это значит? Глупость. Команды выявляли победителя на стадии четвертьфинала. Игра получилась неплохая, достаточно интересная. Единственное, я не понял, почему испанцы, когда оставалось 10-15 минут основного времени, бросили играть и перестали бегать, хотя немцы тогда подраскрылись. Испанцам можно было реализоваться на этом отрезке, но они почему-то начали катать мяч не вперёд, а поперёк и назад. Как говорится, доигрались.

Вчера оба матча чемпионата Европы обслуживали англичане. Я как арбитр понимаю многие вещи, происходящие в футболе. Было устроено так, чтобы судья матча Испания – Германия обязательно поддержал Германию. Невооружённым глазом это видно было. Не поставили пенальти на Кукурелье? Чушь собачья. Никакого пенальти там назначать нельзя было, поэтому даже ВАР не среагировал. Обращусь к высказыванию Талалаева: рука Кукурельи находилась практически за его спиной и только чуть-чуть выглядывала из-за тела в момент касания мяча. Ни о каком пенальти там речи не могло быть.

В начале первого тайма, вы меня извините, должны были за десять минут удалить Крооса. Как говорит один мой товарищ, там были железобетонные жёлтые карточки, но Тейлор ему их не показывал. Во втором тайме Кроосу уже нельзя было не дать карточку, когда он руками завалил соперника, – её показали. Потом в добавленное время Кроос явно нарушил правила почти на линии своей штрафной. Стопроцентный фол. Судья Тейлор не из мальчишек, опытный арбитр, и он понимал, что если ставить штрафной, то надо давать Кроосу вторую жёлтую карточку и всё-таки удалять его. Поэтому Тейлор развёл руками и фол не зафиксировал.

В таких случаях как мы, судьи, говорим? Что одни и те же нарушения трактуются по-разному. У испанцев все подобные фолы окроплялись жёлтой карточкой. У Карвахаля первый эпизод слабо тянул на жёлтую. В концовке он, опытный игрок, сфолил уже специально. В принципе, разницы там не было, он всё равно пропустил бы финал из-за дисквалификации (по жёлтым карточкам или по красной). А почему ко второму дополнительному тайму было добавлено три минуты, но сыграли больше шести, хотя оснований для этого не было? Каждый может говорить что угодно, но для меня очевидно, что судейство было предвзятое, – сказал Стипиди.

В полуфинале Евро-2024 9 июля Испания встретится с Францией.