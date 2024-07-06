Травмированного Педри пришлось заносить в кадр

Сборная Испании в пятницу завоевала билет в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном поединке против Германии команда Луиса де ла Фуэнте победила со счётом 2:1 по итогам 120 игровых минут.

После игры футболисты сборной Испании делали командные фото в раздевалке, празднуя свой успех. Полузащитник Педри, который в игре получил травму, не мог зайти в кадр из-за перебинтованного колена. Впрочем, травмированного футболиста просто занесли в кадр, чтобы никто не оставался в стороне. Соответствующее видео показала пресс-служба «красной фурии».

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции. Матч пройдёт 9 июля.