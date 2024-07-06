Саутгейт: «Беллингем – невероятный парень, с которым приятно работать»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

«Джуд – невероятный парень, с которым приятно работать. Его зрелость позволяет ему влиять на игру в самые важные моменты. У меня с ним действительно хорошие отношения. Он находится в центре внимания. Думаю, он знает, что я здесь, чтобы поддерживать его. Я очень доволен тем, как он справляется с беспокойством. Он очень мотивирован и хочет помочь нам в четвертьфинале», - сказа Саутгейт журналистам.

Матч сборных Англии и Швейцарии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Саутгейт высказался о наказании Беллингема