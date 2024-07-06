Саутгейт высказался о наказании Беллингема

Джуд Беллингем получил штраф и условную дисквалификацию на один матч за жест рукой у паха после красивого гола в матче против Словакии. Комментарий на этот счёт дал рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Я с ним не разговаривал об этом. Забить такой гол на 96-й минуте – это невероятный момент в жизни человека. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы был на его месте, особенно в таком возрасте. Никто не бывает идеальным. Временами тобой движут эмоции. Без эмоций Беллингем не был бы тем, кем он есть. Думаю, он прекрасно справляется», - сказал Саутгейт журналистам.

Напомним, что гол Беллингема перевёл игру Англия – Словакия в экстра-тайм, где «три льва» вырвали победу.