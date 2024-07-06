Нагельсманн прослезился, говоря о вылете сборной Германии

Сборная Германии на домашнем чемпионате Европы вылетела по итогам четвертьфинала, проиграв Испании в дополнительное время (1:2). Юлиан Нагельсманн выступал перед журналистами на пресс-конференции. У специалиста накатили слёзы, когда он говорил о вылете Бундестим.

«Вы, наверное, видите, что мне с трудом удаётся сдерживать слёзы. Это очень эмоциональный момент для меня и для команды, как и для болельщиков», - сказал Нагельсманн.

В последний раз сборная Германии становилась чемпионом Европы ещё в прошлом веке – в 1996 году. С XXI веке лучший результат на Евро немцы показали в 2008 году, когда они проиграли в финале.