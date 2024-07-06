Кроос извинился перед Педри

Немецкий хавбек Тони Кроос обратился к игроку сборной Испании Педри.

Напомним, в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Германией Кроос нанес травму Педри. Испанец покинул поле уже на восьмой минуте.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

— Педри, прости меня и поскорее выздоравливай. Я не хотел доставить тебе боль. Ты хороший футболист, — написал Кроос на своей страничке в социальной сети.

Стоит сказать, что для 34-летнего Крооса минувший матч с испанцами стал последним в профессиональной карьере. Полузащитник объявил о завершении еще до старта Евро-2024.