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Чемпионат Европы по футболу 2024

Радченко назвал главное преимущество Швейцарии над Англией

06 Июля 2024 • 15:20 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.05
Через 3 ч. 10 мин.

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между Англией и Швейцарией.

По мнению Радченко, привлекательная игра швейцарцев связана с тем, что на команду ничего не давит, а вот у англичан есть игровые проблемы в связи с огромным давлением со стороны болельщиков.

— Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии, — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Встреча 1/4 финала Евро-2024 между командами Англии и Швейцарии пройдет 6 июля, начало — в 19:00 по мск.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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