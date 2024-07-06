Радченко назвал главное преимущество Швейцарии над Англией

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между Англией и Швейцарией.

По мнению Радченко, привлекательная игра швейцарцев связана с тем, что на команду ничего не давит, а вот у англичан есть игровые проблемы в связи с огромным давлением со стороны болельщиков.

— Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии, — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Встреча 1/4 финала Евро-2024 между командами Англии и Швейцарии пройдет 6 июля, начало — в 19:00 по мск.

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