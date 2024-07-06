Смородская: «Роналду не виноват в вылете Португалии, но он и не помог сборной»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

Смородская считает, что Роналду уже не может делать разницу, но время идет, поэтому с этим ничего сделать нельзя.

«Роналду не виноват в вылете команды. Но он и никак не помог сборной. Без Роналду Португалия выступила бы не хуже», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На турнире в Германии 39-летний Роналду ни разу не смог отличиться в пяти сыгранных матчах, но оформил один ассист.

В четвертьфинале Евро-2024 Португалия проиграла Франции в серии пенальти и покинула турнир.