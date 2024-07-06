Широков: «Сейчас Швейцария может зайти чуть дальше, чем обычно»

Экс-игрок ЦСКА Роман Широков высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

Широков считает, что швейцарцы находятся в отличной форме, а вот англичане показывают невнятную игру на турнире.

«Швейцария в последние годы всегда хорошо играет на крупных турнирах. Выйти из группы для них не ново, но сейчас они могут зайти чуть дальше, чем обычно», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Игра 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между национальными командами Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.

Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.