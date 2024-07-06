Генич предложил ставку на матч Нидерланды - Турция

«Может быть, и до финала сборная Нидерландов доковыляет. Туркам во многом повезло в матче с Австрией. Здесь вряд ли удача снова турецкой сборной улыбнется. Прогноз - «Нидерланды забьют 2 или 3 гола», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».