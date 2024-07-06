Генич предложил ставку на матч Нидерланды - Турция

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 силами померяются национальные сборные Нидерландов и Турции. Об этой встрече высказал мнение футбольный комментатор Константин Генич.
«Может быть, и до финала сборная Нидерландов доковыляет. Туркам во многом повезло в матче с Австрией. Здесь вряд ли удача снова турецкой сборной улыбнется. Прогноз - «Нидерланды забьют 2 или 3 гола», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».
Матч Нидерланды – Турция состоится в субботу, 6 июля, на арене в Берлине. Начало поединка запланировано на 22:00 мск. Главным судьей встречи назначен француз Клеман Тюрпен.
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