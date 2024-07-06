Барбоза: Португалия зависит от одного человека, который нацелен только на свои рекорды

Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем Роберто Мартинеса на посту главного тренера сборной Португалии.

«Останется ли Мартинес на своем посту? Ну его же поддерживает Роналду, который провел все пять матчей без замен. Однако болельщики понимают, что так дальше жить нельзя!» — цитирует Барбозу издание «Спорт-Экспресс».

Португальский агент считает, что сборная стоит на месте, потому что она зависит от одного человека, нацеленного только на свои рекорды.

Напомним, подопечные Мартинеса проиграли Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 и отправились домой.