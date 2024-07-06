Мбаппе назвали худшим игроком сборной Франции в матче против Португалии

Журналисты авторитетного издания L’Equipe поставили оценки футболистам сборной Франции за матч против Португалии в четвертьфинале Евро-2024. Худшую оценку за игру получил капитан «трёхцветных» - Килиан Мбаппе. Звёздный нападающий получил всего лишь два балла.

Как известно, Килиан Мбаппе в матче против Португалии не смог отметиться результативным действием. Француз провёл достаточно блеклый матч и был заменён между дополнительными таймами из-за усталости.

Сборная Франции обыграла Португалию по пенальти и пробилась в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет против Испании.