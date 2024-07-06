Павлюченко уверенно назвал победителя матча Нидерланды - Турция

Бывший форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч сборных Нидерландов и Турции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Четвертьфинал - максимум для Турции. Нидерланды - коллектив другого уровня. В прошлом раунде с Румынией сборная особо не напрягалась. Ставлю на победу Нидерландов с форой (-1)», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».

Поединок Нидерланды – Турция состоится сегодня, 6 июля, на стадионе в Берлине. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен француз Клеман Тюрпен.