В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024

Фанаты сборной Германии остались недовольны решением английского арбитра Энтони Тейлора. В дополнительное время судья не назначил пенальти в ворота Испании, когда мяч попал в руку Марку Кукурелье в центре штрафной площадки.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на Sportschau, глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти сообщил, что такие моменты не являются нарушением правил. Дело в том, что рука находится близко к телу в естественном положении, а защитник пытается избежать контакта.

Напомним, что сборная Испании обыграла Германию по итогам дополнительного времени со счётом 2:1.