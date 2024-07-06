Деменко ответил, провалился ли Роналду на Евро-2024

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Провалил ли Роналду турнир? Я так не считаю. Да, он не забил, но такое бывает на крупных турнирах», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Роналду выполнил много черновой работы, стягивал на себя защитников, что позволило его партнерам получать свободу на поле.

На счету 39-летнего Роналду пять матчей на Евро-2024 и только одна результативная передача.

В пятницу, 5 июля, португальцы покинули турнир, проиграв в серии пенальти Франции.