Пономарёв раскритиковал сборную Германии за игру против Испании

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфинальных матчах Испании с Германией и Португалии с Францией.

- Испания была сильнее Германии или ей просто повезло?

- Испания играет интереснее. Комбинационно. А немцы могли сравнять счет в самом конце встречи, когда их игрок здорово пробил головой. Если бы ему удалось сравнять счет, то по пенальти Германия выиграла бы. Но они были слишком закомплексованы.

- На что еще обратили внимание?

- На то, что они сделали ставку на грубую игру. Они получили много карточек и даже на удаление наиграли. Они старались действовать на устрашение. Немцы в этом плане наглые. Поэтому я вчера симпатизировал Испании. Здорово, что она прошла Германию.

- Эту игру называли досрочным финалом. Согласны с тем, что это был самый лучший матч Евро?

- Этот матч продемонстрировал нам футбол высочайшего уровня. После такого даже не знаю, как смогу смотреть РПЛ. Совсем другой уровень. Вчера не было такого, чтобы мяч катали поперек поля и назад. Были только быстрые проходы середины поля и борьба в штрафной площадке. Так что этот матч был показательным. И самым лучшим на этом Евро.

- Можно ли назвать Испанию самой сильной сборной на Евро?

- Можно. Испанцы уже который матч производят хорошее впечатление. Они играют не грубо, в опережение, всегда включают голову.

- Во второй четвертьфинальной игре Франция по пенальти обыграла Португалию. Почему обе эти сборные так мало забили на турнире?

- Обе эти сборные не в порядке. Португальцы надеялись на Роналду, а он уже совсем не тот. Хватит ему мучить и болельщиков, и себя. Пусть он играет у себя в Эмиратах. Пока на его имя будут ходить.

- Почему французы не блещут результативностью, имя в своем составе сильных исполнителей, в том числе Мбаппе?

- Мбаппе раздули. Это мыльный пузырь. К тому же он получил травму и играет в маске. Может быть, обзор у него другой, он страхуется. Поэтому и не показывает хорошую игру.

- Что думаете о полуфинале Испания – Франция?

- Мне вообще кажется, что Испания выиграет этот чемпионат Европы. А больше некому. Ни Нидерланды же или швейцарцы. А в финале будут играть Испания и Швейцария.

Елена Григорьевская