Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Англия может выиграть Евро с уродливым футболом»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о шансах команды Гарета Саутгейта на чемпионате Европы – 2024.
«Англичане выиграли свою группу, а затем одержали победу в 1/8 финала. Замены Саутгейта влияют на ход поединков. Мне бы хотелось видеть лучшее качество в игре команды, но они выполняют свою работу. Англия может стать чемпионом с уродливым футболом», - передает слова Фердинанда BBC.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля на стадионе в Дюссельдорфе. На матче отработает итальянский судья Даниэле Орсато.
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