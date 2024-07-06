Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Англия может выиграть Евро с уродливым футболом»

«Англичане выиграли свою группу, а затем одержали победу в 1/8 финала. Замены Саутгейта влияют на ход поединков. Мне бы хотелось видеть лучшее качество в игре команды, но они выполняют свою работу. Англия может стать чемпионом с уродливым футболом», - передает слова Фердинанда BBC.