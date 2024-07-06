Масалитин высказался, считает ли сборную Испании самой сильной сборной на Евро

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфинальных матчах Испании с Германией и Португалии с Францией.

- Испания была сильнее Германии или ей просто повезло?

- Везет сильнейшим. Перед матчем Испания имела преимущество и воспользовалась им. По ходу игры немцы включили скорости, потому что надо было отыгрываться, и перешли на свои любимые фланговые атаки с последующими прострелами и навесами в штрафную. Это принесло пользу. То одна команда владела преимуществом, то вторая. Но Германия была ближе ко второму мячу. Потом случился гол из ниоткуда: была подача с фланга и очень хорошая игра головой. И в ответной атаке Германия могла сравнять счет. Но нападающий не попал в створ ворот. В целом немцы все сделали для победы, но этого не хватило. А испанцы выстояли под таким прессингом, что делает их одними из фаворитов турнира.

- Не слишком ли жестко играли немцы? В начале матча даже пришлось заменить Педри из-за травмы. Они специально выбрали такой жесткий стиль игры?

- Когда футболисты стояли в туннеле перед матчем, испанцы улыбались, а немцы стаяли с каменными лицами. Они выходили, как на последний бой. Было понятно, что если дать испанцам проявить свои лучшие качества, ничего хорошего соперника не ждет. С ними так и надо играть: не давать проявлять свои качества. На кону многое стояло, поэтому где-то был перенастрой, как у Крооса. Каждый стык был либо на желтую карточку, либо на удаление, как в самом начале. Педри в итоге получил травму, но вышел Ольмо, забил мяч и отдал передачу. Поэтому данная замена даже пошла на пользу Испании. Но еще перед началом встречи говорили, что Ольмо должен был играть в составе.

- Один из самых спорных моментов этого противостояния – рука Кукурельи. Это пенальти, как считаете?

- По мне, если рука отставлена и мяч идет в створ ворот – то пенальти. Если идет передача с фланга и непонятно, дойдет она или нет, такие моменты надо пропускать. На кону стояло очень многое, поэтому если в чем-то сомневаешься, лучше пенальти не давать.

- Можно назвать Испанию – самой сильной сборной на Евро?

- Не скажу. Перед началом чемпионата я симпатизировал Испании и Голландии. Германия выбыла из турнира. Осталась Англия из топов.

- Во второй четвертьфинальной игре Франция по пенальти одолела Португалию. В целом команда Мбаппе какое впечатление оставила?

- Пока двойственные чувства. Судя по футболистам, эта сборная должна иметь преимущество в игре. Но вчера мы этого не видели. Нет того, кто хорошо бы связывал оборону и атаку. Гризманн ярко не проявил себя на этом Евро. Мбаппе активный, создает моменты, но с реализацией просто катастрофа. Мешает ли ему эта маска или что, я не знаю. То же самое можно сказать о Дембеле, Тюраме. Нет взаимосвязанной игры, классных передач, комбинаций, которые могли бы приводить к голам. Может, это связано с усталостью. Был длинный сезон. У Мбаппе были свои проблемы, которые его отвлекают. Но это не только проблемы Франции. У Англии то же самое. Она тоже не показывает качества.

- Что думаете о полуфинале Испания – Франция?

- Себя по игре, у испанцев шансов больше. Но Франция – опытная команда. Если она сможет собраться, значит, у соперника будут проблемы. Если нет, фаворитом будет Испания.

Елена Григорьевская