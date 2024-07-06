Полузащитник сборной Франции: «Без разницы, заслужили мы победу или нет»

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о выходе в 1/2 финала чемпионата Европы – 2024.
«Без разницы, заслужили мы победу или нет. Сейчас хочу насладиться этим успехом. У нас на этом турнире есть проблемы в атаке, а также в обороне. Но мы уже в полуфинале», - передает слова футболиста Lequipe.
Напомним, что в четвертьфинале Евро сборной Франции противостояла команда Португалии. Матч завершился вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти «трёхцветные» были точнее – 5:3. За выход в финал престижного турнира подопечные Дидье Дешама поборются с командой Испании.
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