Мостовой заступился за Роналду

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику португальского нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула чемпионат Европы – 2024 на четвертьфинальной стадии.

«Сборная Португалии вылетела не из-за Роналду. Так считать — бред. В футбол играют 11 человек, а не один», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, французы сыграли более надежно, а Португалия просто не смогла реализовать свои моменты.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией. Поединок состоится 9 июля, начало — в 22:00 по мск.