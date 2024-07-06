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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой заступился за Роналду

06 Июля 2024 • 13:53 Комментировать
Португалия
0:0
Франция

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику португальского нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула чемпионат Европы – 2024 на четвертьфинальной стадии.

«Сборная Португалии вылетела не из-за Роналду. Так считать — бред. В футбол играют 11 человек, а не один», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, французы сыграли более надежно, а Португалия просто не смогла реализовать свои моменты.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией. Поединок состоится 9 июля, начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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