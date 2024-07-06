Рубен Диаш высказался о вылете Португалии с Евро-2024

Центральный защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы – 2024.
«Серия пенальти – это всегда лотерея. Да, мы покидаем турнир, но были очень близки к полуфиналу. Наша команда становится все более классной. Большинство футболистов этой команды продолжат играть в больших турнирах. Нас ждут новые вызовы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Португалии и Франции завершился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти португальцы уступили со счетом 3:5. Единственный 11-метровый не забил нападающий Жоау Фелиш, угодивший в штангу.
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