Павлюченко предсказал победителя матча Англия - Швейцария в 1/4 финала Евро

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мыслями о матче сборных Англии и Швейцарии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.
«Англичанам фартит. Это было видно в 1/8 финала. На этом везении Англия выиграет и сейчас, как бы мне не хотелось, чтобы швейцарцы их наказали. Исход предсказуем. Ставлю на победу Англии», - цитирует Павлюченко «Всепроспорт».
Матч Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, на стадионе в Дюссельдорфе. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.
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