Павлюченко предсказал победителя матча Англия - Швейцария в 1/4 финала Евро

«Англичанам фартит. Это было видно в 1/8 финала. На этом везении Англия выиграет и сейчас, как бы мне не хотелось, чтобы швейцарцы их наказали. Исход предсказуем. Ставлю на победу Англии», - цитирует Павлюченко «Всепроспорт».