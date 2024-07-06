Колыванов: Кроос был одним из лучших игроков на своей позиции

Футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на завершение карьеры экс-игрока «Реала» Тони Крооса.

Специалист считает, что Кроос был одним из лучших полузащитников в мире, ведь у него потрясающая техника и высокий уровень мышления.

— Жалко, что плеяда ветеранов, как Модрич, Роналду, Кроос и остальные футболисты, завершает свои футбольные карьеры или карьеры в сборных, — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Эксперт признался, что видит Крооса тренером, но тот должен сам захотеть тренировать.

Ранее сборная Германии проиграла испанцам в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 и покинула турнир. Для Крооса данный матч стал последним в качестве футболиста.