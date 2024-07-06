Семшов дал неожиданный прогноз на матч Нидерланды – Турция на Евро-2024

Последнюю путёвку в полуфинал чемпионата Европы в субботу вечером будут разыгрывать сборные Нидерландов и Турции. Бывший футболист сборной России Игорь Семшов дал неожиданный прогноз на эту игру – он считает, что турецкая команда пройдёт дальше.

«У турецких футболистов шансы на победу есть. И почему бы им не стать той самой золушкой? Сборная Турции выйдет в полуфинал, обыграв Нидерланды в серии пенальти», - цитирует Семшова Vseprosport.

Матч между сборными Нидерландов в Турции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.