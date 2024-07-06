Тарханов считает, что Кроос может стать хорошим тренером

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал решение немецкого хавбека Тони Крооса завершить карьеру футболиста в возрасте 34 лет.

«Тони Кроос уже выиграл много титулов, поэтому решил закончить футбольную карьеру. У Крооса может получиться в качестве тренера, но если он сам этого захочет», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, еще до старта чемпионата Европы – 2024 Кроос объявил, что завершит свою карьеру после турнира.

5 июля сборная Германии проиграла сборной Испании (1:2 после д.в.) в рамках четвертьфинала Евро-2024 и покинула домашний для себя турнир.