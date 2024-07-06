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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой назвал победителя матча Нидерланды - Турция в четвертьфинале Евро-2024

06 Июля 2024 • 13:35 Комментировать

В матче четвертьфинальной стадии чемпионата Европы – 2024 встретятся сборные Нидерландов и Турции. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Турция не так плохо смотрится на Евро, но дальше не пройдет. Нидерланды больше достойны полуфинала, уверен, что они переиграют турок. Победа Нидерландов и обе команды забьют», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Поединок между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля, на стадионе в Берлине. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным судьей встречи назначен Клеман Тюрпен.

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