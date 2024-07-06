Мостовой рассказал, как сыграют Англия и Швейцария в 1/4 финала Евро

«Англия все равно остается фаворитом. Со Швейцарией подопечным Саутгейта будет тяжело. Но по итогу они пройдут дальше. В основное время все-таки поставлю на ничью, а точнее - на счет 1:1», - приводится слова Александра на страницах «Всепроспорт».