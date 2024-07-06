Канищев: «В матче Англия — Швейцария фаворита нет»

Бывший футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся Англия и Швейцария.

Эксперт считает, что явного фаворита в предстоящей встрече нет.

«У сборной Англии мощная и крепкая команда, но они играют невыразительно. Поэтому в матче со Швейцарией нет фаворита. Швейцарцы неплохо выглядят на этом чемпионате Европы», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Матч Англия — Швейцария состоится сегодня, 6 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары Нидерланды — Турция.