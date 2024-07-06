Непомнящий: У Турции горят глаза, она готова растерзать Нидерланды

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф чемпионата Европы – 2024 между Нидерландами и Турцией.

Специалист считает, что от Турции можно ожидать любого результата, ведь сейчас команда находится на кураже и готова растерзать любого соперника.

— Уровень сборной Нидерландов не уступает, но они не справятся с турками по ментальности и настрою, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В субботу, 6 июля, сборная Турции проведет матч 1/4 финала Евро-2024 против Нидерландов. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени.

Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.