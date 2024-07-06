Генич дал прогноз на матч Англии и Швейцарии на Евро

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о поединке между сборными Англии и Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Стоит рассматривать «низ» в этой игре. Нулевой ничьей быть не должно, но и больше двух мячей вряд ли команды друг другу забьют. Поэтому мой прогноз - «тотал матча 1 или 2 гола», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».
Сборные Англии и Швейцарии поведут поединок на стадионе в Дюссельдорфе сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным рефери назначен итальянец Даниэле Орсато.
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