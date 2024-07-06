Генич дал прогноз на матч Англии и Швейцарии на Евро

«Стоит рассматривать «низ» в этой игре. Нулевой ничьей быть не должно, но и больше двух мячей вряд ли команды друг другу забьют. Поэтому мой прогноз - «тотал матча 1 или 2 гола», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».