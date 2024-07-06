Бернарду Силва высказался о промахе Фелиша с пенальти

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы, проиграв Франции по пенальти после нулевой ничьей. Решающим оказался промах Жоау Фелиша – футболист ударил в левую штангу. После игры комментарий по поводу удара Фелиша дал полузащитник португальской сборной Бернарду Силва.

«Я прошёл через это относительно недавно, когда мы вылетели из Лиги чемпионов. Фелиш взял на себя ответственность, и мы знаем, насколько это сложно. В такие минуты все мы чувствуем давление. Чтобы кто-то выиграл, кто-то должен ошибиться. Это случилось с Жоау. Мы все его поддерживаем», - цитирует Бернарду O Jogo.