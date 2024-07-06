Пономарёв: «Настоящий футбол — это матч Испания — Германия, а не то, что мы смотрим в РПЛ»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы, в котором Испания обыграла команду Германии (2:1 — после дв).

Ветеран выразил восхищение прошедшей игрой, заявив, что уровень игры команд в чемпионате России не соответствует такому футболу.

«Вчера испанцы и немцы показали настоящий футбол, тот, по которому мы все так скучали. Постоянное движение, атака, футбол! Конечно, настоящий футбол — это матч Испания – Германия, а не то, что мы смотрим в РПЛ», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы сборная Испании встретится с командой Франции. Этот матч состоится во вторник, 9 июля, и начнётся он в 22:00 по московскому времени.