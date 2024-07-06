Мусиала прокомментировал вылет Германии с домашнего Евро

Вингер сборной Германии Джамал Мусиала посредством социальных сетей высказался о завершении борьбы на домашнем чемпионате Европы – 2024. Подопечные Юлиана Нагельсманна в четвертьфинальном поединке уступили Испании со счетом 1:2.
«Безумно больно так заканчивать. Команда сделала все возможное. Мы благодарны болельщикам за поддержку на протяжении всего турнира. Мы встанем и вернемся еще сильнее», - говорится в публикации немецкого футболиста.
Сборная Испании в полуфинале чемпионата Европы сыграет против национальной команды Франции. Встреча состоится 9 июля.
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